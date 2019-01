N-VA vat de koe bij de horens over de werken aan het station vdt

30 januari 2019

09u04 0

Iedereen heeft zijn mond vol over de werken aan het station. Je moet veel te ver stappen om aan de perrons te geraken, er zijn te weinig schuilhokjes en je kan er niet meer naar het toilet gaan. “Dat zijn allemaal begrijpelijke vragen,” zegt Ine Tombeur, N-VA schepen. “Maar in plaats van nog langer toe te kijken, namen we het heft in eigen handen Via N-VA Kamerlid Inez De Coninck, die lid is van de commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven werd er contact opgenomen met de NMBS en kregen we meer zicht op de timing van de werken. Tussen midden februari en eind april wordt er gewerkt aan de bovenleiding van spoor 1 en perron 4. In juni 2019 wordt het nieuwe perron 1 in gebruik genomen en in de zomer van 2019 perron 4. De nieuwe hoge perrons krijgen nieuwe luifels, schuilhuisjes, zitmeubilair en verlichting om het comfort van de Tiense klanten te verhogen.” Volgende week ondervraagt Inez De Coninck de bevoegde minister over de werken. “Ze zal oproepen om de communicatie naar de reizigers in Tienen te verbeteren,” aldus Ine Tombeur.