N-VA Tienen met mix van ervaring en jong talent naar de kiezer 19 juni 2018

02u28 0 Tienen Kandidaat-burgemeester Ine Tombeur stelde na goedkeuring door de ledenvergadering de 31 mannen en vrouwen voor waarmee N-VA Tienen naar de verkiezingen trekt. "Ik ben fier op dit team, dat de ambitie heeft om de nodige verandering in Tienen verder te zetten."

"Het is een team dat een dwarsdoorsnede van onze stad is", gaat Ine verder. "Van zorgkundige tot zelfstandige, van student tot winkelbediende, van leerkracht tot gepensioneerde." De jongste kandidaat is Michiel Mortelmans, 22 jaar en praeses van de Tiense studentenclub Bietenclub. Ouderdomsdeken op de lijst is Louis Vandeput, 74 jaar. " De lijst wordt geduwd door eerste schepen Johan Dewolfs. Naast Ine wordt de top 3 gevormd door huidig schepen Gijsbrecht Huts en Nina Ercegovic, kabinetsmedewerker van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.





De andere kandidaten zijn Rudi Hendrickx, Lucia Dewolfs, Katia Covens, Fabio Vanderlinden, Ahmed Evloev, Yves Vanhove, Jolien Debrier, Selina Dewitte, Louis Vandeput, Monika Voets, Michiel Mortelmans, Sofie Peeters, Robin Ringelé, Annelies Staes, Werner Donné, Jeanine Vanluyten, Pascal Langen, Laura Storm, Roland Vandegaer, Annie Degroot, Kevin Theys, Martine Dekeyzer, Jan Vancoillie, Marijke Cresesn, Dirk De Kee, Wouter Lissen en Anny Vandenbroeck.





N-VA Tienen maakte ook haar verkiezingsprogramma bekend, bestaande uit vijf speerpunten: Tienen leeft, werkt, verbindt, verandert en zorgt. (VDT)