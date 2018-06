N-VA stelt kandidaten met buitenlandse roots voor 26 juni 2018

02u28 0 Tienen N-VA maakt weldra haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend. In de top-10 staan twee sterke kandidaten met buitenlandse roots, elk met hun eigen verhaal.

Nina Ercegovic is 28 jaar en werkt sinds 2014 als raadgever van Vlaams minister-president Geert Bourgeois rond thema's als migratie, integratie en radicalisering. "Voor nieuwkomers is een goede integratie immers cruciaal voor een succesvolle participatie in de samenleving", zegt Nina. "Het is een verhaal van rechten en plichten, van kansen bieden maar vooral ook kansen grijpen." Als 2-jarige ontvluchtte Nina samen met haar ouders de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië en vond ze in Vlaanderen een veilige nieuwe thuis.





Ook het verhaal van Ahmed Evloev is een succesverhaal. Deze 58-jarige zelfstandige kwam 17 jaar geleden vanuit Rusland met zijn vrouw en drie zonen naar ons land. "Nederlands leren, was cruciaal voor een snelle integratie", zegt Ahmed. "Doordat we ons relatief snel konden behelpen in het Nederlands, bouwden we een groot sociaal netwerk op. Van zodra we konden werken, zijn we aan de slag gegaan, mijn vrouw als verpleegkundige in het ziekenhuis en ik als bediende." Schepen van Integratie en lijsttrekker Ine Tombeur is ervan overtuigd dat deze sterke kandidaten een meerwaarde betekenen en een voorbeeld kunnen stellen voor het integratieverhaal in Tienen. (VDT)