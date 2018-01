N-VA stelt haar sterkhouders voor 30 januari 2018

02u37 0 Tienen Het was al geweten dat Ine Tombeur lijsttrekker is bij de komende verkiezingen voor N-VA, terwijl Johan Dewolfs zal duwen. Zopas maakte de partij nog andere sterkhouders bekend.

Het gaat om huidig schepen Gijsbrecht Huts, die op de tweede plaats komt te staan, Katia Covens, Nina Ercegovic, Lucia Dewolfs, Fabio Vanderlinden, Evloev Ahmed en Rudi Hendrickx. "Met N-VA willen we de verandering die in Tienen werd ingezet, verder zetten", aldus Tombeur. "We willen van Tienen een veilige, welvarende stad maken, een stad met propere stads- en buurtkernen, met de nodige aandacht voor woonkwaliteit, met een sterk handelsbeleid en een veilige plaats voor elke weggebruiker. Met regels waarbij we elke burger vragen om een stukje verantwoordelijkheid te nemen en met de nodige ruimte voor lokale ondernemers. Verantwoordelijkheid nemen wil ook zeggen: zorgen voor elkaar, ook voor de armen. Armoede bestrijd je niet door geld uit te delen, maar door mensen aan een job te helpen en kansen te creëren om zo het zelfvertrouwen op te krikken en zelfzekerheid te geven. Wij zijn vastbesloten hiervoor te zorgen en werken verder aan een programma met concrete voorstellen." (VDT)