Musicals onder de loep 16 februari 2018

ART.27, het voormalige Jeugd en Muziek, organiseert op dinsdag 20 februari om 20 uur het concert 'Musicals' in CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein 20.





Thomas Van der Spiegel, Tom Van de Venne, en Koen Dillien hebben een originele en eigenzinnige benadering van het genre musical. Dankzij meer dan 20 jaar ervaring in de Londense West End, heeft Thomas Van der Spiegel een grote expertise opgebouwd binnen het genre. Samen met de uiterst veelzijdige muzikant Tom Van de Venne neemt Thomas musicals onder de loep. Tickets kosten 12 euro. Info: www.ART.27.be of info@art.27.be





