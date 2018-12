Multiobus lanceert 100 procent elektrische kerstbus vdt

13 december 2018

Het Tiense busvervoersbedrijf Multiobus stelde vanmiddag haar eerste elektrische kerstbus voor op de Grote Markt van Tienen. Deze is voorzien van meer dan 60 meter ledverlichting en sfeervolle kerstmuziek. “Zo worden onze passagiers tijdens de kerstperiode op een aangename en sfeervolle manier vervoerd”, zegt bedrijfsleider Olivier Van Mullem.

Multiobus is pionier op vlak van elektrische bussen. Vorig jaar werd het eerste 100 procent elektrische exemplaar de weg op gestuurd. Vandaag rijden er nog twee dergelijke bussen rond in functie van vervoer van De Lijn. “We worden door de buitenwereld heel erg bekeken omdat we dit risico nemen, maar de resultaten zijn alvast veelbelovend”, zegt Olivier.

Om het elektrisch busvervoer nog meer te promoten, lanceert Multiobus de eerste elektrische kerstbus. Die is alle dagen te spotten op de weg bij het gewone vervoer, maar bijzonder is dat deze ook in een handomdraai kan omgevormd worden tot perfect feestlocatie. “Een bus is steeds een ontmoetingsplaats geweest en zo zijn we op het idee gekomen om deze in de eindejaarsperiode ook ter beschikking te stellen van verenigingen, bedrijven of particulieren”, zegt Bernard Vandereyken van Multiobus. “Zo is het mogelijk om de bus af te huren voor een eindejaarsfeest of nieuwjaarsreceptie. Vanaf 250 euro kan je de bus, sfeervol verlicht, met muziekinstallatie en toog, reserveren. En die reservaties lopen momenteel al goed binnen.” Alle info vind je op www.multiobus.be.