MS-Liga ontvangt cheque van 2.000 euro 20 februari 2018

Het organiserende comité Multiple Sclerose Liga - Oost-Brabant hield zijn nieuwjaarsreceptie in De Kruisboog in Tienen. Tijdens deze bijeenkomst voor MS-patiënten en vrijwilligers van de Liga overhandigde Luc Adang, cluster-directeur van KBC Hageland, een cheque van 2.000 euro aan de organisatie. Glenn Buvens, zelf MS-patiënt en medewerker van het comité: "Ons comité werkt ten oosten van Leuven, nu al drie jaar lang. We hebben jaarlijks een zestal activiteiten, zoals bijeenkomsten, uitstappen en ontspanningsmomenten. Daar nemen 20 tot 60 personen aan deel." Na de chequeoverhandiging volgde de receptie.





