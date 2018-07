Movies Open Air 31 juli 2018

Op zondag 5 augustus vanaf 14.30 uur wordt Heldenland aan het Martelarenplein omgetoverd tot een gigantische openluchtcinema. Om 14.30 uur start 'Early Man' (6+), een tekenfilm over een moedige holbewoner die zijn stam redt van een machtige vijand.





Om 17 uur zijn Marvelfans dolblij met 'Spider-Man: Homecoming' (9+). Nadien volgt de emotionele film 'Wonder' (18+). In deze film wordt het verhaal verteld over een jongen die op zijn tiende de wereld ontdekt wanneer hij eindelijk naar een gewone school kan. De toegang is gratis. (HCH)