Motorbende leden veroordeeld voor slagen en wapenbezit KAR

13 februari 2019

10u39 0 Tienen Tien leden van een Tiense motorbende zijn veroordeeld voor slagen en wapenbezit.

Kevin S., Sven S., Jens P., Edgard M., Dimitri M., Ebdelouadif E.K., Hamdija B., Steven G., Dieter B. en Maarten V. stonden terecht voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen in Tienen tussen juli en november 2016. Ze waren ook in het bezit van wapens zoals een samoeraizwaard, een luchtdrukgeweer, baseballknuppels, matrakken, bijlen, hamers, messen, pepperspray en traangas. Na de diefstal van cannabis uit hun garagebox drongen ze gemaskerd met bivakmutsen een huis binnen en sloegen ze de bewoner in het ziekenhuis. In een café sloegen ze een klant bewusteloos met hamer en bijl nadat een trui van een van hen verdween. Volgens de rechtbank gelden in motorclubs eigen regels met een onderlinge hiërarchie. “Eigen regels die indruisen tegen onze rechtsstaat kunnen niet aanvaard worden door de maatschappij waarin we leven”, stelde de rechter. “Motorclubs mogen de andere leden van een samenleving niet als een bedreiging ervaren. Dat was hier duidelijk het geval, zoals bleek uit de grote hoeveelheid wapens die bij de huiszoekingen werden aangetroffen.” De celstraffen varieerden van vier maanden tot een jaar cel.