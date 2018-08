Morgen lezing en beiaardconcert in Sint-Germanuskerk 14 augustus 2018

02u40 0

Morgen houdt stadsbeiaardier Luc Rombouts van 18.30 uur tot 19.30 uur een lezing over 'Het nieuwe nut van oude klokken' in de Sint-Germanuskerk. Luc Rombouts meent dat klokken nog een rol te spelen hebben in de samenleving van vandaag en hij durft zelfs het woord 'nut' in de mond te nemen.





Diezelfde avond van 20 tot 21 uur is er een beiaardconcert door The Bells' Angels, Twan Bearda en Luc Rombouts vierhandig samen. Het beiaardduo The Bells' Angels speelt dit jaar een virtuoos programma, met onder meer de volledige symfonie van Georges Bizet en een spectaculaire bewerking van 'Pirates of the Caribbean'. De ideale luisterplaats is de Apostelenhof tussen Veemarkt en Wolmarkt.