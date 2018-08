Mooie resultaten voor skeelerclub RSC Tienen 18 augustus 2018

Op de Flanders Grand Prix in Zandvoorde behaalde de Tiense skeelerclub RSC Tienen zeer mooie resultaten. Elise Bergé (8 j) werd 1ste bij de miniemen meisjes. Vik Reynaerts (10 j) behaalde de 3de plek bij de pupillen jongens. Ook Giles, Anne-Sophie, Liene, Laurens, Jarne, Lowie en Lukas verdedigden de Tiense kleuren met verve. Bij de recreantenrace was Tienen goed vertegenwoordigd en werden Lotte en Lien respectievelijk 1ste en 2de in hun groep. Sofie, hun zus, reed eveneens een mooie eerste wedstrijd in Zandvoorde. De renners reden in een sterk Internationaal gezelschap van Colombianen, Fransen, Indiërs, Duitsers, Nederlanders, Polen, Oostenrijkers, Denen, en Engelsen.





(HCH)