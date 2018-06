Mooie cheque van 1.500 euro voor Dierenasiel 13 juni 2018

Bart Thomas nam samen met Dominique Wilmots het initiatief om 'iets' te doen voor het Dierenasiel. Al snel werd beslist om een kaas-en wijnavond op poten te zetten in samenwerking met lokaal handelaar Meester-Kaasheer Bartholomeus. "Na een oproep voor tips en tricks op de Facebookpagina Durf te Vragen Tienen waren er meteen mensen, die spontaan aanboden om te helpen, waaronder Patricia van Patisserie Puelings die zorgde voor gratis taarten, Britt Sterckx van Tienen Troef die een veganistisch alternatief aanbood en een aantal mensen die gewoon wilden meehelpen", aldus Bart en Dominique. "Het resultaat is dat we een mooie cheque van 1.500 euro konden overhandigen aan het nieuwe bestuur van het Dierenasiel."





(VDT)