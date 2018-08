Monument Oplintersepoort verhuist 10 augustus 2018

Op zaterdag 18 augustus vindt in Tienen de jaarlijkse herdenking plaats van de Slag bij Sint-Margriete-Houtem op 18 augustus 1914, bij het begin van WOI. De 585 Belgische soldaten die daar sneuvelden worden herdacht met plechtigheden aan het monument Oplintersepoort, de militaire begraafplaats in Houtem en de Necropolis in Grimde. Na de plechtigheid zal het monument aan de Oplintersepoort plaats moeten ruimen voor het verkeer op de nieuwe vesten en het nieuwe kruispunt. Het monument, dat dateert uit 1923, verhuist naar een pleintje dat wordt aangelegd even verderop tussen de ventweg en de Kabbeekvest. (HCH)