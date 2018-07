Misdienaars trekken op kamp 17 juli 2018

De misdienaars van parochie Sint-Germanus Tienen mochten op kamp om hun inzet te vieren en als dank voor hun trouwe hulp in de Sint-Germanuskerk. Elke week zijn zij minstens met een twintigtal aanwezig van hun groep, die in totaal uit 27 leden bestaat. De akolieten zijn present voor zeer uiteenlopende vieringen.





"Hun vreugdevol verblijf in Houffalize hebben ze zeker dik verdiend", aldus deken Joris Hardiquest.











(HCH)