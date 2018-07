Minder volk voor kleine finale WK 16 juli 2018

De Rode Duivels speelden afgelopen zaterdag hun laatste wedstrijd voor het WK.





Dit betekent meteen ook het einde van de succesvolle uitzendingen op grote schermen met de bijhorende voetbalfeestjes. "Het is goed geweest", klinkt het unaniem in Tienen, waar er op maar liefst drie locaties voetbaldorpjes werden opgezet. "Wedstrijd na wedstrijd zagen we het aantal toeschouwers toenemen", zegt Steven Janssens van de Beach Bar. "De sfeer was ook telkens top." Hoewel de Belgen gisteren voor brons speelden, stond er overal wel een stuk minder volk aan de grote schermen, maar de vreugde was daarom niet minder groot. "Gooi die muziek maar open", klonk het bij het affluiten van de wedstrijd in de Spiegelstraat, het voetbalstraatje van Tienen. "Nog één feestje."





Dat eindigde enigszins een beetje in mineur, toen er na een dispuut een toeschouwer door het venster van kledingzaak Opera Fashion belandde. Gelukkig geraakte niemand zwaargewond. De politie kwam ter plaatse en de jongeman werd met de ziekenwagen weggebracht voor verzorging. "Het is jammer dat dit moest voorvallen, maar al bij al zijn we zeer tevreden", zegt Tim Mans van Opera Bar. "De Spiegel trok steeds veel volk, ondanks de 'nieuwe concurrentie' en de sfeer was bijzonder goed. Van mij mag het elk jaar EK of WK zijn."





(VDT)