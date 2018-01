Minder parking door woonproject op kazernesite 22 januari 2018

Op de Kazerneparking verdwijnen binnenkort 34 van de 400 gratis parkeerplaatsen. Dat kadert in de werken voor een nieuw bouwproject op de site. "Er komen binnenkort wel 240 betalende parkeerplaatsen bij aan de Hertogensite en de Collegesite", reageert schepen Johan Dewolfs (N-VA).De stad verkocht de zogenaamde Blok C naast de Manège. Het is de Group Lenaerts uit Houthalen die hier een woonproject zal realiseren. De bouwvergunning werd eind november ingediend. "Er komen in vier bouwlagen 24 appartementen voor jonge gezinnen en alleenstaanden en een parking voor 22 wagens in de kelder van het gebouw", zegt schepen van Stedenbouw, Jos Mombaers.





Het stadsbestuur verwacht niet dat het schrappen van parkeerplaatsen voor problemen zal zorgen. (VDT)