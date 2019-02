Milan Pieteraerents wint award Foto van het Jaar vdt

13 februari 2019

12u19 0 Tienen Milan Pieteraerents kreeg op het Gala van de Tiense Troeven de award voor Foto van het Jaar uitgereikt. “Als hobbyfotograaf is dit een mooie erkenning en motivatie om verder te doen”, aldus Milan.

Milan probeert naar eigen zeggen telkens bepaalde plaatsen of bestemmingen origineel in beeld te brengen. “Ik ben ook vooral op zoek naar ‘hidden secrets’, plaatsen die weinig mensen kennen. Zo ben ik in Tienen ook al veel interessante plaatsen tegengekomen. Op een ochtend bijvoorbeeld ging ik naar mijn werk en kwam de zon even tussen de regen doorpiepen en heb ik een mooie reflectie van een zonsopgang in een plas tussen de velden kunnen vastleggen in Tienen.”

Milan is vooral met grafisch ontwerp bezig, al begint zijn passie voor fotografie en film steeds verder te groeien. “En je moet daarvoor niet naar verre bestemmingen reizen om mooie foto’s te kunnen maken. In de eigen stad is er vaak al veel prachtigs te ontdekken. Soms zeggen beelden meer dan woorden, cliché, maar waar!”

Voor Milan kwam de nominatie voor de award van Foto van het Jaar wel onverwachts. “Mijn vriend Jarno had de foto blijkbaar opgestuurd. Blijkbaar ben ik soms te bescheiden en heb ik wat motivatie of steun nodig. Ik ben zeker blij dat ik gewonnen heb, maar evenzeer zijn de twee andere genomineerden winnaar, François Werbrouck en Steven Geys. Die foto’s waren minstens even indrukwekkend. Ieder zijn stijl en ieder zijn kwaliteiten.”