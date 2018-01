Mike Grondy speelt boef in Buurtpolitiefilm ZANGER-PRESENTATOR IS NIEUWSTE BEKENDE VLAMING VAN HAGELAND VANESSA DEKEYZER

02u28 0 Foto Vanessa Dekeyzer Mike (links) en zijn kompaan op de set van 'Tunnel', de tweede film van de Buurtpolitie. Tienen Op 7 februari komt de tweede Buurtpolitiefilm 'De Tunnel' uit. Zanger, presentator en acteur Mark Grondelinckx (55), ofwel Mike Grondy, neemt een van de hoofdrollen op zich. "Ik speel zoals gewoonlijk de boef. Hoe dat komt? Ik denk dat ik gewoon een boevengezicht heb. Maar ik vind dat niet erg, zolang ik me maar kan uitleven."

Twee maanden geleden kwam de veelzijdige Mark samen met zijn vriendin, zangeres Andrea Schön, officieel in Tienen wonen. "Ik ben afkomstig uit Vilvoorde, maar toen ik Andrea leerde kennen, die in Diest werkte, zochten we iets tussen onze woon-en werkplaatsen in en zo kwamen we in Tienen terecht", vertelt Mike, die zich al helemaal thuisvoelt in het Hageland. "Ik ben aangenaam verrast. De mensen zijn hier zo vriendelijk en je merkt dat de stad leeft."





Van Sinatra tot Bauer

Stilaan groeit Mike uit tot 'Bekende Tienenaar'. Onlangs mocht hij het publiek al entertainen bij de intrede van de bewoners van het Glazen Huis op de Markt. "Naast presentator ben ik al 23 jaar actief als zanger, waarvan de laatste zeven jaar op professionele basis. Ik zing liedjes van Frank Sinatra tot Frans Bauer. Als duo met mijn vriendin breng ik Duitse, Franse en Engelse chansons, terwijl zij Nederlandstalige nummers in het Duits brengt. Verder maak ik deel uit van Mike Grondy & The Oneliners. Helaas geven we met deze band na tien jaar een afscheidsconcert op 17 maart, omdat het te veel wordt voor mij om alles nog te combineren. Zo zal ik het komende jaar samen met nog enkele artiesten en VG Events door Vlaanderen toeren met de nieuwe show Oldies but Goldies, waarin we vergeten nummers en anekdotes uit de jaren 60 weer tot leven brengen. En tot slot komen er binnenkort nog twee eigen nummers, 'Jij' en 'Niemand kan doen zoals jij', uit."





De acteercarrière van Mike startte dertig jaar geleden op de toenmalige BRT met figurantenrollen in onder meer Flikken, Heterdaad en Windkracht 10. Met de komst van VTM dook hij op in Lilly en Marleen, de Kotmadam en Familie. "Van figurant spelen, kwamen kleine gastrolletjes en zo zijn we vertrokken. Sinds de opstart van de Buurtpolitie ben ik al zeven keer te zien geweest in de reeks. Meestal moet ik dan een slechterik of een dronkaard spelen, maar ik heb ook eens de rol van een huisvader vertolkt wiens dochter aan de drugs zat, met een emotioneel einde van de aflevering."





Zeventien uur op set

Negen dagen lang stond Mike op de set van de Buurtpolitie. "De film begint en eindigt bij mij en mijn kompaan. Het waren lange draaidagen van om en bij de zeventien uur, maar het was bijzonder leuk, omdat iedereen van de ploeg zo goed op elkaar afgestemd is en de voorbereiding top was. Ik ben in elk geval benieuwd naar het resultaat. Helaas zal ik maar kort op de première aanwezig kunnen zijn, want die dag moet ik ook nog gaan optreden."