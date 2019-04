Mike Grondy brengt full cd Pur Francais uit vdt

03 april 2019

17u24

Met zijn nieuwe full cd Pur Francais wordt een sinds lang gekoesterde droom eindelijk realiteit voor Mike Grondy uit Tienen. Een album brengen met de grote, populaire Franse deuntjes uit de jaren ’60 en ’70 stond al een hele tijd op zijn verlanglijstje en eindelijk is het ervan gekomen. Eén voor een zijn alle titels op dit album overbekend in Vlaanderen, waar ze nog moeiteloos worden meegezongen.

Dat deze artiest van alle markten thuis is en, behalve liedjes in alle mogelijke genres en talen zingt, daarenboven ook nog een veelgevraagd acteur is, weten we ondertussen. Met dit nieuwe album bevestigt hij nogmaals zijn veelzijdigheid. Het album wordt voorgesteld op 13 april in de Standaard Boekhandel in Tienen vanaf 14 uur.