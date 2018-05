Meter van Duikers-Ontmijners overleden 22 mei 2018

Betty Duwaerts heeft op 69-jarige leeftijd de strijd tegen kanker verloren. Betty was de meter van de Duikers-Ontmijners van de Marine, waar Tienen peterstad van is, meter van de Duikers van de Vriendenkring Duikers Alle Machten en erekwartiermeester bij de Marine. Deze titels betekenden altijd veel voor haar. Zelf leerde ze meer dan dertig jaar geleden duiken. Betty was in het Tiense ook goed gekend van café Transit, dat ze ongeveer 25 jaar samen met haar echtgenoot Guido Moniquiet uitbaatte. Betty Duwaerts overleed vorige week donderdag. De plechtige uitvaartdienst vindt vandaag om 11 uur plaats in de Sint-Germanuskerk op de Veemarkt. (VDT)