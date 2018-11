Met de diva’s in de muziek Christian Hennuy

08 november 2018

In Pand 10 kan men vrijdagavond chillen op muziek van diva’s.

Op vrijdag 9 november van 20 tot 23 uur is er in Pand 10, het voormalige stationsbuffet, ‘Chill – met de diva’s in de muziek’. Het wordt puur genieten en relaxen, met een speciaal voor de gelegenheid geselecteerde playlist van Diva’s die de aanwezigen heerlijke muzikale momenten laten beleven. Vooraf van 17 tot 20 uur kan men in Pand 10 terecht voor een soepcafé.