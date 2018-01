Mensen gaan weer naar de markt VOORAL MEER INTERESSE BIJ JONGER PUBLIEK MET KINDEREN VANESSA DEKEYZER

02u28 0 Foto Bollen Tienen wil zich terug op de kaart zetten als 'stad der markten'. Tienen De markten zitten weer in de lift, blijkt uit recente cijfers van de zelfstandigenorganisatie NSZ. In het Hageland is de stijging van aantal kramers en bezoekers misschien niet zo opvallend, maar de steden en gemeenten willen wel hoog inzetten op deze traditie. En ook de kramers zien stilaan het tij keren. "Er is meer interesse bij het jongere publiek, die samen met hun kinderen komen. En dat is de toekomst!"

In Tienen is er al een tijdje een dynamiek rond het marktgebeuren en die wordt verdergezet. "We willen onze stad terug op de kaart zetten als 'stad der markten'", zegt schepen van Markten, Gijsbrecht Huts (N-VA).





"Vandaag is er al een mooi aanbod op drie verschillende dagen, namelijk dinsdag, vrijdag en zondag, maar we willen dit mogelijks uitbreiden met streekproducten en bioproducten. Vandaag liggen er enkele voorstellen op tafel die volgende week besproken zullen worden in de vergadering over de aanpassing van het marktreglement met de marktcommissie. Een daarvan is de betere afstemming van markten en evenementen. Nu moeten de marktkramers soms last minute verhuizen naar een andere locatie en dat veroorzaakt wrevel. Daarnaast zullen de werken aan de Grote Markt ook veranderingen met zich meebrengen, maar die wil ik liever eerst toelichten aan de marktcommissie, alvorens ze naar buiten te brengen."





Zowel Boutersem als Geetbets lanceerden een nieuwe vrijdagmarkt en die blijken warm onthaald te worden. "Bij de opstart waren er veel bezoekers maar deze namen nog een afwachtende houding aan om te kopen. Nu zijn er minder bezoekers maar zij kopen wel heel gericht tot grote tevredenheid van de marktkramers", stelt schepen van Markten in Geetbets, Roland Strouven (Open Vld).





Snel eens passeren

"Het is nu winter en de opkomst hangt voor een deel hiermee samen uiteraard, maar elke week staan er gemiddeld een tiental kramen. De bakker is vrijdagavond dikwijls uitverkocht en de beenhouwer moet al met nummers werken." In Boutersem telt men acht vaste kramen op de maandagmarkt op het dorpsplein. "Volgende week zou er opnieuw een bakkerskraam bijkomen en half februari eentje met bloemen en planten", zegt schepen van Markten van Boutersem, Mia Smets (sp.a). "Vooral in de zomermaanden wordt dit aanbod aangevuld met losse kramen. Het valt op dat veel jonge mensen die van het werk komen, snel langs de markt passeren om wat lekkers mee te nemen en om het aantal bezoekers nog te verhogen, hebben we nu een spaaractie opgezet waarbij leuke geschenken te winnen zijn."





Tiense marktkramers David Vantongelen en Dominique Govaerts kijken ook positief naar de toekomst. "De laatste jaren zagen we het oudere publiek was wegvallen en dat werd niet opgevangen door jongere bezoekers, maar vandaag merken we het tegenovergestelde. Naar de markt gaan is een gezinsgebeuren geworden. Zeker in het weekend is deze trend steeds meer zichtbaar."