Melissa Persoons krijgt HIB-label vdt

15 februari 2019

De Tiense Melissa Persoons, mede-eigenaar van de Proxy Delhaize in Halen, kreeg het HIB-label van Unizo Limburg overhandigd voor haar onderneming MelsCreations. Daarin ontwerpt ze ballonconstructies op vraag en maat van de klant. Elk ontwerp is dus uniek. “Klanten kunnen in de winkel hun keuze maken om hun feest of gelegenheid een extra toets te geven. Dit kan gaan van een simpele ballon tot het volledig inkleden van een feestzaal in een bepaald thema”, aldus Melissa. Het is de eerste keer dat een HIB-label in Halen wordt overhandigd.