Méli-Mélo tijdens donderdagconcert Christian Hennuy

29 januari 2019

De afdeling podiumkunsten van de ART-academie organiseert op donderdag 31 januari van 19.30 uur tot 21 uur in de Bachzaal van de academie aan de Grote Markt 3 in Tienen, een donderdagconcert ‘Méli-Mélo’. Leerlingen spelen ter voorbereiding van hun eindconcert een stuk uit hun repertoire. In een eerste Méli-Mélo-concert treden vooral saxofonisten op. Voor de afwisseling zorgen leerlingen zang en bugel. Toegang gratis.