Meisje (13) gewond na val in Heldenland METEEN STORMLOOP KETNET-SPEELTUIN, WEL INCIDENT AAN KLIMTOESTEL GEERT MERTENS EN KRISTIEN BOLLEN

22 mei 2018

02u29 0 Tienen De openingsdag van Ketnet-speeltuin Heldenland in Tienen heeft 6.000 bezoekers gelokt, met lange wachttijden tot gevolg. Eén valse noot: een 13-jarig meisje moest naar de spoeddienst na een ongeval aan een klimtoestel. Zij liep een gekneusde voet op.

De Ketnet-speeltuin Heldenland op het Martelarenplein bleek zondag een succes. Vooral om even aan de deathride te kunnen zwieren, moest er geduldig gewacht worden. Niet zo evident in de zon. "Toch is alles goed verlopen", klinkt het bij de organisatie. "De warmte vormde geen probleem." Ook de Helden, de Ketnetsterren naar wie de speeltuin vernoemd is, waren enthousiast. "We hebben fantastische maanden beleefd en bouwden een land waar we echt trots op zijn", zeggen Sieg, Dempsey, Nico en Maureen. "We hebben er erg van genoten om de Ketnetters te zien spelen in ons Heldenland."





KLJ Oplinter

Blikvanger was de atypische speeltoren, opgebouwd met allerlei gerecupereerd industrieel materiaal dat met zeecontainers uit Griekenland naar Tienen gebracht werd. Op die toren liep het even na de middag mis toen een tienermeisje, dat deel uitmaakte van een groep van KLJ Oplinter, naar beneden viel uit een buis. Bij dat speeltoestel is het de bedoeling om via een touw naar boven te klimmen. Het meisje bleef vlak erna roerloos liggen. Hulpverleners brachten haar naar het ziekenhuis. Even werd gevreesd voor een enkel- of beenbreuk, maar na de nodige onderzoeken in het ziekenhuis bleek ze een gekneusde voet te hebben. Door het incident werd de buis even afgesloten en het klimtouw tijdelijk weggehaald. Uit veiligheidsoverwegingen stond daarna iemand van de sportdienst bovenaan de toren om de kinderen erop te wijzen dat het het veiligste is om enkel in de buis naar boven te klimmen en niet naar beneden te glijden.





Opnames

Ketnet maakte zondag ook opnames voor De Helden. Toen held Sieg een dutje veinsde in een hangmat, werd hij omringd door wel veertig joelende kinderen en hun ouders, die druk in de weer waren om alles te filmen met hun smartphone. "Ik vond het heel leuk om te zien", zegt de 10-jarige Noa Alen uit Kortenaken. "Neen, ik heb niet in beeld gelopen", lacht ze. "Of ik veel naar De Helden kijk? Ja, ik ben een fan!" De 11-jarige Ronya Er uit Tienen kon, samen met haar broertje Miran (8), een praatje maken met 'heldin' Maureen. "Ik heb een foto met handtekeningen gekregen", glundert het meisje. "Het is hier wel heel druk. Dat heb ik haar ook gezegd. Of ik op de speeltuin ben geweest? Neen, want het was te lang aanschuiven."