Meer dan 40 bedrijven present op tweede jobbeurs 05 april 2018

Tienen Werkzoekenden of werknemers die een nieuwe uitdaging willen aangaan, kunnen op donderdag 19 april naar de tweede editie van de jobbeurs in de Manège van Tienen. Initiatiefnemer is de stad Tienen in samenwerking met de VDAB, Businessclub Tienen, Unizo en Voka.

"Van 14 tot 19 uur kunnen werkzoekenden, maar ook werknemers die een nieuwe uitdaging willen aangaan, kennismaken met het vacatureaanbod van 44 bedrijven en organisaties uit de regio", kondigt schepen van Economie, Johan Dewolfs aan. "Onder hen onder meer Tiense Suiker, RZ Heilig Hart, Citrique Belge en KU Leuven. Er worden zowel vacatures aangeboden voor hoogopgeleiden, als voor functies als productiearbeider, schoonmaker en bediende. Voor de bezoekers is het een unieke gelegenheid om informatie in te winnen en rechtstreeks te solliciteren."





Tijdens de Jobbeurs zijn er ook een aantal workshops. Zo kan men inschrijven voor een heuse 'sollicitatie make-over' en mensen die denken aan een eigen zaak, krijgen de kneepjes van het vak aangeleerd door VOKA. Inschrijven voor deze workshops kan via www.tienen.be/jobbeurs-workshops.





Schoolverlatersdag

Dit jaar valt de Jobbeurs samen met de Schoolverlatersdag. Zo nemen 166 leerlingen van het Koninklijk Atheneum, PISO Tienen, VIA Tienen en Campus D'Hek Landen deel aan verschillende workshops van de VDAB, OCMW Tienen, Multiobus en VOKA. In de namiddag kunnen zij als eerste kennismaken met de jobbeurs en de werkgevers. (VDT)