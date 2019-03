Meer dan 300 Tienenaars gaan zaterdag mee de stad proper maken vdt

14 maart 2019

Op zaterdag 16 maart is het weer zover: Tienen wordt tot in de kleinste hoekjes opgeruimd tijdens de Grote Lenteschoonmaak. Het team van dienst dat zijn de eigen inwoners. Met meer dan 300 zijn ze, om Tienen samen ‘lentefris’ te maken.

“Tienen investeert heel wat middelen in een propere stad. Dagelijks is het team van de openbare reiniging met elf mensen op pad om vuilbakjes te ledigen, zwerfafval op te kuisen en meldingen van sluikstort op te volgen”, zegt schepen Paul De Cort (Groen). “Op dinsdag en donderdag worden zij in het stadscentrum bijgestaan door drie medewerkers van de vzw Blankedale. Vorig jaar alleen al haalde het team zo maar eventjes 105.000 kilogram afval op en werden er meer dan 1.600 meldingen van zwerfafval afgevinkt.”

Op zaterdag 16 maart worden de stadsdiensten bijgestaan door 331 enthousiaste inwoners. Allemaal gaan ze, gewapend met het nodige materiaal, op pad om het zwerfvuil in het stadscentrum en de deelgemeenten op te ruimen. De deelnemende verenigingen zijn Chiryaku Dojo Belgium, Milieuadviesraad Tienen, OpgewekTienen, Tiense Wereldvrouwen, FOS 213 Seniors, Natuurpunt Tienen, Afrika in Tienen, Buurtcomité Slachthuisstraat-Molenstraat, Wijk Veldmuis, Wijkraad Bost, de Grijpen, Park Passionisten, Goetsenhoven Leeft!, groep Abelenhof, Kapellekesvrienden, VeDoVe, Kringwinkel Hageland, brouwerij Vissenaken, Spijshuis Dieu, het Stadsteam en de politieke partijen 0pen VLD, N-VA Tienen, Tienen Vooruit!, sp.a en Groen. Daarnaast schreven ook meer dan 86 particulieren zich in.

Het afval wordt verzameld aan het Vrijetijdscentrum en voorzien van een opvallende spandoek. Zo wordt de problematiek van zwerfvuil extra onder de aandacht gebracht van voorbijgangers. Deze actie kan rekenen op de steun van Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en EcoWerf.

