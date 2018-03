Meer dan 200 deelnemers voor de Grote Lenteschoonmaak 17 maart 2018

Op zaterdag 17 maart is het weer zover: dan wordt Tienen tot in de kleinste hoekjes opgeruimd tijdens de Grote Lenteschoonmaak. De stadsdiensten worden die dag bijgestaan door 227 enthousiaste inwoners om het zwerfvuil in het stadscentrum en de deelgemeenten op te ruimen. De deelnemende verenigingen zijn Chiryaku Dojo Belgium, E.E. Shalom, de milieuadviesraad Tienen, OpgewekTienen, Goetsenhoven leeft!, Natuurpunt Tienen, Fietsersbond Tienen, De Grijpen, Afrika in Tienen, Natuurpunt Tienen, Buurtcomité Slachthuisstraat-Molenstraat, Wijk Veldmuis, Buurt van de Kapel, de dienst leefmilieu van de stad Tienen en de politieke partijen Open VLD, N-VA Tienen, PVDA, Tienen Vooruit! en Groen. Daarnaast schreven ook meer dan 40 particulieren zich in. Het afval wordt verzameld op de Grote Markt en voorzien van een opvallende spandoek. Zo wordt de problematiek van zwerfvuil extra onder de aandacht gebracht van voorbijgangers. (VDT)