Meer dan 2.000 bezoekers voor Lego-beurs

13 januari 2019

15u08 0

Voor het goede weer buiten moest je het niet laten en wie is er eigenlijk niet gefascineerd door de oneindige mogelijkheden van het bouwen met Legoblokjes? En dus lokte de beurs van OLBC Belgium Overpelt, een erkende Legobouwclub in België, en de Tiense jeugddienst heel wat volk naar de Manège. “We kloppen op de twee dagen af op zo’n 2.600 bezoekers", klinkt het bij OLBC Belgium. “Dat is bijzonder veel.” Populaire thema’s waren Star Wars, Friends, Minecraft en Technic, waarin vernuftige creaties werden tentoongesteld. Maar de aanwezigen, jong en oud, konden ook zelf aan de slag. En uiteraard kon je bouwpakketten aankopen, zodat het bouwplezier thuis verder gezet kon worden.