Medaillewinnaars BK atletiek in de kijker 05 september 2018

De Belgische kampioenschappen atletiek voor Juniors en Beloften vonden plaats in Moeskroen. Na een periode van blessures besloot Gerbrand Huts in samenspraak met zijn trainer Joeri Francart over te schakelen op de 800 meter. Na een hele trage eerste ronde kwam de wedstrijd pas op gang in de laatste 150 meter, waar Gerbrand van iedereen de maat nam en de titel binnenrijfde. Paulien Uyttebroeck haalde het zilver binnen bij de juniors dames op de 1.500 meter.





(HCH)