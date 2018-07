Medailles voor sportmensen met beperking 13 juli 2018

De Sportraad en de Sportdienst van Tienen organiseerden de sportweek voor volwassenen met een beperking. De vriendenkring van de Sportraad zorgde voor de catering.





Freddy Nolmans, voorzitter van de Sportraad: "We deden aan sport en atletiek op het Houtemveld, gingen naar de fitness, de petanque, en gingen kano varen, eendjes vissen en minigolf spelen in het Vianderdomein. We zijn ook gaan wandelen van het Vinne tot Polly's Ranch. Ook volksspelen waren erbij". Alle deelnemers kregen een medaille, een petje en een beker.





