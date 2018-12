Maximumcapaciteit bereikt in het Dierenasiel Tienen “Oplossing is niet te vinden via sociale media” Vanessa Dekeyzer

29 december 2018

08u17 0 Tienen Het Dierenasiel Tienen heeft zowel bij de honden als bij de katten al een tijdje de maximumcapaciteit bereikt. “Dat zorgt er helaas voor dat we, voor niet urgente gevallen, met een wachtlijst moeten werken of mensen met pijn in het hart moeten doorverwijzen”, zegt voorzitter Sébastien Tonneus. “Omdat we niet de enige volzette organisatie zijn, zorgt het doorverwijzen niet altijd voor de broodnodige oplossing.”

En dat brengt er heel wat mensen toe om zelf via sociale media een oplossing te zoeken. “Meestal met negatieve ervaringen voor dieren als gevolg”, merkt Sébastien op. “Gezien er op deze manier zelden sprake kan zijn van screening of een doordachte herplaatsing worden honden teruggebracht, alsnog bij een asiel aangemeld, of in het ergste geval gedumpt. Op deze manier zal sociale media altijd een mes zijn dat aan twee kanten snijdt. Het helpt ons vaak om verloren dieren weer met hun baasje te herenigen en onze viervoeters in de kijker te zetten, maar het zorgt er ook voor dat dieren veel te snel en ondoordacht worden doorgegeven.”

Het Dierenasiel Tienen raadt dan ook resoluut het doorgeven of doorverkopen van honden en katten via sociale media of tweedehandssites af. “De oplossing voor zowel de overbezetting in asielen als het doorgeven van dieren via sociale media komt wat ons betreft neer op één ding: mensen blijven sensibiliseren”, aldus Sébastien. “Zolang men dieren niet kan zien als de individuen die ze werkelijk zijn, met elk hun eigen karakter en emoties, zal hier geen eind aan komen, ook niet met honderden regels of wetten.”

En ook dieren als cadeau geven bij de feestdagen, is uit den boze, klinkt het in het asiel. “Een dier in huis halen, betekent een engagement voor hun hele leven. Zolang dat die boodschap niet bij iedereen landt, zullen dieren hun weg naar asielen terugvinden of ‘geadverteerd’ worden op sociale media. Via asielen met een correcte werking hebben ze zeker nog een kans op een zeer gelukkig leven bij hun ideale match. Via sociale media daalt die kans al snel”, besluit Sébastien.