Maud en Vie winnen vlottenwedstrijd 05 juli 2018

Natuurpunt en de Milieuadviesraad organiseerden een vlottenwedstrijd op de Grote Gete. Deze mochten maximaal 20 op 30 cm groot zijn en vervaardigd in mileuvriendelijke en natuurlijke materialen. Dus geen plastic of piepschuim en dergelijke. Maud en Vie Laermans moesten het opnemen tegen 11 andere vlotten en zij haalden het. "We hebben ons vlot gemaakt in bamboe, en we hebben het natuurlijk eerst getest om te zien of het kon drijven. We zijn nu wel blij dat we gewonnen hebben."





(HCH)