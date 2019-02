Mats Tuerlinckx in Pand 10

Christian Hennuy

22 februari 2019

Op zaterdag 23 februari van 20.30 uur tot 22 uur is er in Pand 10, het voormalige stationsbuffet van Tienen een live optreden door Mats Tuerlinckx. Het gaat om toptalent uit eigen streek. Mats geeft met zijn akoestische gitaar het beste van zichzelf als pop-singer-songwriter. De toegang is gratis.