Matexi zal de Donysite weer tot leven brengen Vanessa Dekeyzer

20 december 2018

12u08 0 Tienen De stad Tienen heeft het ontwikkelingsproject ‘Donysite Tienen’ toegewezen aan buurtontwikkelaar Matexi. De site van de voormalige technische school in het centrum van Tienen wordt hiermee omgevormd tot een autovrije woonbuurt met ruimte voor een 50-tal gezinnen en aandacht voor kwalitatieve groene ruimtes.

De Donysite is een terrein van 55 are, gelegen tussen de Donystraat, de Kapelstraat en de Veldbornstraat, waarop zich een aantal gebouwen bevinden die ooit behoorden tot een technische school en nadien een andere functie kregen. In november 2017 startte de stad een verkoopdossier op voor het stedelijk ontwikkelingsproject. “Er werd geopteerd voor een publieke procedure”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V).“Dit liet de stad toe de nodige voorwaarden op te leggen voor een kwalitatief privaat project.”

Er werden vier aankoopvoorstellen ingediend. Het team ‘Matexi Projects nv, Matexi Vlaams-Brabant nv, 51N4E bvba, AST 77 architecten- en ingenieursbureau bvba Tractebel Engineering S.A. en Plant en Houtgoed bvba’ kwam als beste uit de bus. Voor buurtontwikkelaar Matexi is dit, na ’t Lycée, de tweede binnenstedelijke ontwikkeling in het centrum van Tienen. “In het ontwerp wordt er resoluut gekozen voor een goede balans tussen renovatie en nieuwbouw”, zegt projectontwikkelaar Caroline Franz.

“Het gebouw van de voormalige technische school wordt gerenoveerd met behoud van de gevel en zal het gezicht van de woonbuurt en de omgeving bepalen. Typerend zijn de hoge plafonds die zullen resulteren in een unieke woonbeleving. De binnenruimte zal plaats bieden aan appartementen met 1, 2 of meer slaapkamers. Verder wordt er ook een nieuw gedeelte gebouwd. Dit zal naast woonruimte ook de ondergrondse parking herbergen. De combinatie van renovatie en nieuwbouw maakt dat we aan 50 gezinnen een erg divers woonaanbod, met appartementen, woningen, atelierwoningen en lofts, kunnen aanbieden. Op de site is er ook ruimte voor kwalitatief groen. Zo wordt er een grote tuin en een collectieve moestuin voorzien.”

“Na de realisatie van het woonproject ’t Lycée aan de Albertvest, hebben we er het volste vertrouwen in dat Matexi ook van deze plek een meerwaarde voor Tienen zal maken”, zegt Jos Mombaers (Tienen Vooruit!), schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsherwaardering. “Tienen telt sinds kort 35.000 inwoners. Wonen en leven in de stad zit echt in de lift”, geeft burgemeester Partyk nog aan. De werken zullen vermoedelijk begin 2020 effectief kunnen opstarten en vier jaar in beslag nemen.