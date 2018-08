Matexi On Tour 23 augustus 2018

Op zondag 26 augustus worden wielerliefhebbers op hun wenken bediend met Matexi on Tour, een koers voor de dames elite 1.15. Omwille van deze dernykoers is parkeren tussen 12 en 18 uur niet toegelaten in de Leuvensestraat, Astridvest en Broekstraat. Volgende straten worden van 12 tot 18 uur ook verkeersvrij gemaakt: Grote Markt (kant Peperstraat tot Leuvensestraat), Leuvensestraat, Astridvest, Broekstraat, Oude Vestenstraat, Violetstraat, Oude Leuvensestraat en Ketelmakersstraat. De bewoners van de Delportestraat, Dr. J. Geensstraat, Danebroekstraat en Violetstraat kunnen de stad verlaten via de Dr. J. Geensstraat en vervolgens via de parking op de Grote Markt. De Peperstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Wolmarkt. Het verkeer komende van de Wolmarkt wordt omgeleid via de Minderbroedersstraat. De Albertvest tenslotte wordt tussen café Het Hoekske en fietsenwinkel Lintermans van 13 tot 14 uur verkeersvrij gemaakt. (VDT)