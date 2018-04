Materniteit bestaat 80 jaar 04 april 2018

Dit jaar blaast de materniteit van RZ Heilig Hart Tienen 80 kaarsjes uit. "Zopas nodigden we verschillende generaties mensen uit, die allemaal in ons ziekenhuis geboren werden. Het was heel fijn om te zien hoe families generatie na generatie opnieuw voor onze materniteit kiezen. Ons verlosteam brengt elk jaar zowat 600 baby's ter wereld. Een kleine afdeling, maar dat maakt het net gezellig en biedt ons de kans om warme zorg op maat te geven. Via onze facebookpagina 'Materniteit RZ Tienen' houden we iedereen up-to-date over alle nieuwtjes en kom je elke maandag te weten welke baby'tjes er de voorbije week geboren zijn. Ter ere van onze verjaardag is er op 18 september een symposium."





(VDT)