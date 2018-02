Massart sleept prestigieus fotolabel in de wacht 13 februari 2018

De Tiense architectuurfotograaf Steven Massart heeft samen met Jos Verhoogen uit Kortenberg de titel van Master Qualified European Photographer (MQEP) behaald. De Federation of European Photographers verdedigt de belangen van fotografen en bevordert de kwaliteit van vakfotografie. Hun kwaliteitslabel MQEP laat zijn leden toe hun meerwaarde aan de wereld te tonen. Het label is te vergelijken met de Champions League in het voetbal. Steven Massart heeft dus een uitzonderlijke prestatie geleverd, dat slechts weggelegd is voor de top van de fotografie. Amper 52 Europese fotografen, waaronder zes Belgen, hebben dit label.





Nog tot 1 maart zijn de beelden van Massart en Verhoogen te bewonderen in de Cobbaerthoek van het provinciehuis van Leuven. Geïnteresseerden zijn elke werkdag tussen 8.30 en 17 uur welkom. (VDT)