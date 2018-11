Massage voor Nepal Christian Hennuy

30 november 2018

09u34 0

Alle collega’s van de praktijk PVMT Dankaerts in Tienen organiseren de actie Massage4Nepal. Op woensdag 12 december en vrijdag 14 december kan iedereen in de praktijk terecht voor een massage voor het goede doel.

“Drie jaar geleden was ik in Nepal toen het land getroffen werd door een zware aardbeving. De meeste van jullie zullen zich de indrukwekkende beelden van op de media en TV nog herinneren. Als gevolg van mijn avontuur heb ik een project opgericht om een school te helpen heropbouwen in Nepal: Raising4Nepal. Samen met het vzw Saancho willen we het recht op onderwijs voor elk kind in Nepal extra ondersteunen. Met al mijn collega’s van de praktijk PVMT Dankaerts in Tienen organiseren we dit jaar opnieuw de actie ‘ Massage4Nepal’ in het kader van de Warmste Week.”, aldus sportkinesitherapeute Céline Labie. Dit gebeurt aan de Minderboedersstraat 36 in Tienen. Om alles vlot te laten verlopen, is inschrijven verplicht via 016/ 82. 25. 88. Info: www.pvmtdankaerts.be