Marktkramers lanceren voor het eerst een eindejaarsactie vdt

13 december 2018

12u45 0 Tienen Nog tot en met zondag 6 januari is het Wintermagie in Tienen. De marktkramers van de dinsdag- en vrijdagmarkt springen mee op de arrenslee en organiseren een eindejaarsactie van dinsdag 18 december tot en met vrijdag 4 januari.

Wie tijdens de eindejaarsperiode naar de wekelijkse dinsdag-of vrijdagmarkt afzakt, maakt kans op leuke prijzen. “Om hun trouwe klanten te bedanken, geven 25 marktkramers samen 1.361 tickets weg voor een gratis schaatsbeurt of een ritje op de draaiende kerstboom, het kersttreintje of de nostalgische zweefmolen in het winterschaatsdorp”, zegt Geert Wouters, diensthoofd markten.

De stad Tienen schaart zich achter de actie en verdubbelt het aantal vrijkaarten. In totaal worden er dus 2.722 tickets uitgedeeld. De bezoekers kunnen de deelnemende marktkramen herkennen aan de eindejaarsactie-affiche die in de kramen wordt opgehangen.

Omwille van Wintermagie in Tienen zijn er een aantal wijzigingen betreffende de markten. De vrijdagmarkt verhuist van de Grote Markt naar de Nieuwstraat op vrijdag 14, 21 en 28 december en vrijdag 4 en 11 januari. Lastminute inkopen doen voor het kerst- of nieuwjaarsmenu kan op maandag 24 en maandag 31 december. Omdat de dinsdagmarkt op 25 december en 1 januari op een feestdag valt, vindt deze wekelijkse markt een dagje eerder plaats.

Bijkomend worden de marktkramers met een standplaats op de Grote Markt op dinsdag 18 december, maandag 24 en 31 december en dinsdag 8 januari rondom de Grote Markt geplaatst. Hierdoor worden de doorgangen op de Grote Markt voor de muziekacademie, vanaf de Gilainstraat tot en met de Kalkmarkt en richting Broekstraat van 5 tot 14 uur afgesloten voor het verkeer. De stad Tienen plant samen met de marktkramers in de toekomst nog meer acties om de wekelijkse marktbezoekers te belonen voor hun trouw.