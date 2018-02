Markten wijzigen bij carnavalkermis 09 februari 2018

De carnavalkermis strijkt van zaterdag 10 tot en met zondag 18 februari weer neer in Tienen. Dit betekent dat er een aantal wijzigingen zijn voor de markt in de stad. Op 13 februari zal de dinsdagmarkt rond de kermis op de Grote Markt geplaatst worden met een extra deel in de Minderbroedersstraat, tussen de toegang van parking Kazerne+ en het Torsinplein, en op het Torsinplein. Dit betekent dat deze straten van 5 tot 14 uur verkeersvrij zijn. Verkeer blijft mogelijk vanuit de Bostsestraat richting Lombardstraat. De vrijdagmarkt zal op 9 en 16 februari verhuizen naar de Nieuwstraat en Hennemarkt. Beide straten zijn van 5 tot 14 uur verkeersvrij. (VDT)