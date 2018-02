Mark Hanssens Vrijwilliger van het Jaar 17 februari 2018

Mark Hanssens mocht op het eerste Gala van de Tiense Troeven de award van Vrijwilliger van het Jaar in ontvangst nemen. Mark is onder meer actief bij OpgewekTienen, de Fietsersbond, de reuzengilde en als vrijwillig barman in Pand 10 aan het station. "Vrijwilligerswerk geeft me veel energie. Ik heb op deze manier ook heel wat gedreven en sympathieke mensen leren kennen." Mark haalde het in de strijd op de twee andere genomineerden Ronny Vanoirbeek en Darwin Puelings.





(VDT)