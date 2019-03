Marco Borsato en Niels Destadsbader komen naar Suikerrock vdt

01 maart 2019

Suikerrock heeft twee nieuwe namen aangekondigd en niet de minsten. Marco Borsato en Niels Destadsbader komen zondag 28 juli afgezakt naar de Grote Markt van Tienen. Marco mag zelfs het festival afsluiten. Hij deed dat eerder ook al op Suikerrock en dat met heel wat succes. Niels is razend populair momenteel en scoort de ene hit na de andere. Deze twee populaire artiesten zullen de ticketverkoop voor zondag een razende start geven. De 33ste editie van Suikerrock vindt plaats van vrijdag 26 juli tot en met zondag 28 juli in het centrum van Tienen. Ook Goose en The Prodigy zullen present zijn. Meer namen volgen binnenkort. Dagtickets voor zaterdag 27 juli en zondag 28 juli, alsook combitickets en drank-en voedseltickets zijn onmiddellijk beschikbaar via de Suikerrock ticketshop en Ticketmaster.