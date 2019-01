Marc Fuchs (58) onverwacht overleden vdt

09 januari 2019

16u09 2

Marc Fuchs (58), medebeheerder van de Facebookgroep ‘Ge zijt van Tienen als ge’ is onverwacht thuis overleden. “We zijn allemaal erg geschrokken “, zegt Liselore Fuchs, Hoegaards gemeenteraadslid. Marc is haar nonkel.

“Ik heb Marc pas leren kennen toen ik 18 was. Dat kwam omdat hij een twintigtal jaar in Zuid-Afrika gewoond heeft”, vertelt Liselore. “Hij was dus mijn avontuurlijke nonkel die in het verre Zuid-Afrika woonde en daar zelfs piloot was. In 2009 keerde hij terug naar België en leerde ik hem kennen. Het is dankzij hem dat mijn vader toch met mij gedanst heeft op mijn huwelijk. Eerst wilde hij niet, maar Marc kon hem toch overtuigen. Daar zal ik hem altijd dankbaar voor blijven.”

“We kenden Marc als iemand met een scherpe intelligentie, vol ongeduld ook tegenover wie niet meteen ‘kon volgen’. Hij stak in het verleden veel tijd en inspanning in het beheer van de groep”, zegt Marc Neven, medebeheerder van de Facebookgroep ‘Ge zijt van Tienen als ge’. “Meer nog dan de foto’s, was hij geïnteresseerd in de realiteit achter het beeld. Hij was een meester in het lokaliseren van een foto. Gepassioneerd kon hij uren in het archief duiken, op zoek naar mooie, oude en interessante beelden van onze stad.”

Marc was ook de oprichter van de Vliegveld Goetsenhoven Fanclub en hij plaatste heel wat foto’s op de pagina ‘oude foto’s van Tienen 3300’. De afscheidsviering vindt plaats aanstaande zaterdag om 13 uur.