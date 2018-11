Mannen met zakken vol kledij trekken aandacht van politie Kristien Bollen

27 november 2018

De politie van PZ Tienen-Hoegaarden botste zaterdagnacht rond 0.20 uur op de Leuvenselaan in Tienen op twee mannen die per fiets verschillende zakken en een wasmand vol kledij versjouwden. De mannen waren in de weer om kledij die van de fiets gevallen was opnieuw bij elkaar te rapen. De twee Noord-Afrikaanse mannen van 20 en 22 jaar hadden geen verblijfplaats in België en waren duidelijk dronken. De politie nam hen samen met de zakken vol kledij mee naar het commissariaat. De fiets paste niet in het politievoertuig en werd ter plaatse gelaten.

De ochtend nadien liepen bij de politie van Tienen twee klachten binnen over een fiets die gestolen was uit een tuin in de Leuvenselaan en een auto-inbraak op de Raeymaeckersvest waarbij veel kledij was ontvreemd. De tuin op de Leuvenselaan waaruit de fiets was verdwenen, grensde vlak aan de Raeymaeckervest. Uit de auto met ingeslagen ruit waren naast kledij ook een handtas, zonnebril en gps gestolen. Een deel van de kledij en de handtas uit de auto werden teruggevonden bij de twee gearresteerde mannen. De fiets waarmee ze reden, was echter verdwenen op de plaats waar de politie hem had moeten achterlaten.

Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek naar de twee verdachten op verdenking van deze twee diefstallen. De 22-jarige verdachte werd ook aangehouden voor zijn aandeel in een winkeldiefstal in warenhuis Carrefour in Tienen op 20 november. De beide verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Ze verschijnen vrijdag voor de raadkamer. De recherche van PZ Tienen-Hoegaarden onderzoekt of ze nog voor andere feiten in aanmerking komen.