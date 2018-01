Mannen leren haken in workshop 29 januari 2018

In pand 10 aan het Station in Tienen ging zaterdag voor de eerste maal een cursus haken voor mannen van start. Niet dat mannen hier leerden hoe ze een vrouw aan de haak kunnen slaan, neen, het leren van een vaste steek, een losse steek, half stokje, stokje en nog vele andere 'chinese termen' werd voor de mannen duidelijk. Ook vrouwen en kinderen waren welkom. Bij de 20-tal deelnemers finaal slechts drie mannen, waarvan er al snel opgaf. Maar er was ook een doorzetter, Jan Struyf uit Tienen. "Ik kwam hier met mijn dochter naar toe. Zelf dacht ik, waarom ook niet. Het beetje stress dat ik had, viel al snel weg.Zo haken is best ontspannend. Het was ook gezellig. Wie weet haak ik binnenkort wel een gsm-hoesje en wat kleine dingen voor ik aan een pullover voor de dochter begin", lacht Jan. Aangezien het initiatief een succes was, overweegt men om toekomstgericht nog cursussen naaien/breien en haken te geven. (KBG)