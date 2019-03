Man tijdens home invasion vastgebonden met snoeren van wekker en strijkijzer



Kristien Bollen

18 maart 2019

12u25 0

Rond 3 uur vannacht ontwaarde een man verschillende silhouetten in zijn slaapkamer in zijn woning aan de Sint-Truidensesteenweg in Tienen. De 57-jarige bewoner trapte in de richting van de figuren maar werd onmiddellijk in bedwang gehouden. Zijn handen en voeten werden vastgebonden aan het bed met de snoeren van de wekkerradio en het strijkijzer. Het slachtoffer werd door een kussen voor zijn gezicht afgeschermd van wat er gebeurde maar hij zou vijf à zes personen gezien hebben. Ze spraken onderling een taal die het slachtoffer niet kende.

De daders gingen aan de haal met een onbekend aantal juwelen, twee fardes sigaretten en een lege brandkoffer. De vrouw van het slachtoffer werd tijdens de feiten niet gewekt. Toen de daders weg waren, kon het slachtoffer zich snel bevrijden. Hij merkte op dat een raamdeur was opengebroken.

De lokale recherche van PZ Getevallei, FGP Leuven en het labo kwamen ter plaatse. Het parket van Leuven leidt het onderzoek. Voorlopig is er geen spoor van de daders.