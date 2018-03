Man spuwt agent in gezicht 01 maart 2018

Een vijftiger uit Grez-Doiceau is veroordeeld tot een maand cel voor weerspannigheid. Bruno B.M. (52) belandde na een wilde nacht op 30 januari 2016 op de spoeddienst van het Heilig Hartziekenhuis in Tienen. Omdat hij agressief en dronken was, werd de politie erbij gehaald. Maar dat werkte enkel als een rode lap op een stier voor de vijftiger. Hij spuwde in het gezicht van een agent en slingerde hem allerlei verwijten naar het hoofd. Hij werd uiteindelijk gearresteerd.





De rechter veroordeelde hem tot een maand cel. (KAR)