Man overvalt carwash 04 mei 2018

Aan een carwash aan de Sint-Truidensessteenweg in Tienen werd gisterennamiddag een dame met bedreiging van een vuurwapen overvallen. Vermoedelijk stond de dader op uitkijk om het slachtoffer te overvallen. Toen de vrouw rond 13.30 uur de geldlades van de carwash leegmaakte, dook er plots een man op die haar beveelde haar onder dwang om de twee zakken met muntstukken af te geven. Hij zei haar ook dat hij een vuurwapen bij zich had. De dame meende het wapen te zien en overhandigde het geld waarop de dader de vlucht nam. In paniek ging het slachtoffer hulp zoeken in een naburig tankstation en de hulpdiensten werden verwittigd. Politie kon aan de hand van camerabeelden snel de verdachte identificeren en wat later volgde een huiszoeking bij de 35-jarige verdachte Tienenaar. Politie trof hierbij de gestolen waren aan, de man werd intussen van zijn vrijheid beroofd. Of de dader al dan niet onder invloed was, is nog niet geweten. (KBG)