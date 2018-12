Man met drugs dringt binnen in station Kristien Bollen

03 december 2018

In het treinstation in Tienen werd afgelopen nacht rond 0.30 uur een man opgemerkt in de wachtzaal. Bij nazicht door de politie bleek dat de verdachte, een 21-jarige man uit Wezembeek-Oppem ,de toegangsdeur van de wachtzaal (die ‘s avonds op slot gaat) open gebroken te hebben. De man bleek in het bezit te zijn van drugs.